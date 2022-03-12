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Росія відправила на війну проти України новобранців та "альтернативників"

На допиті в СБУ один з полонених розповів, що його призвали в армію РФ лише місяць тому.

Росія відправила на війну проти України новобранців та "альтернативників"
Фото: скріншот відео

Через маніакальне бажання "захопити Україну за три дні" Володимир Путін кинув у бій навіть новобранців та “альтернативників” - призовників, які замість строкової служби відпрацьовують на громадських роботах.

Про це на допиті в Службі безпеки розповів росіянин, який здався в полон.

Чоловік зазначив, що його призвали в армію лише місяць тому.

"За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім військовим злочинцем, а зараз ще й військовим полоненим", - говорить окупант.

Він сам зізнається, що російська армія не могутня, а просто "довга", а багато підрозділів військ РФ - звичайний баласт. Полонений заявив, що його підрозділ відправили на бойові дії як "гарматне м'ясо", оскільки ні досвіду, ні бойових навичок ні в кого з них не було.

"Наше військове завдання – відволікання. Фактично нас обстрілювали, поки хтось більш підготовлений виконував свою задачу", - розповів чоловік.

Наразі він дав свідчення проти інших загарбників і допомагає СБУ довести справу до Гаазького трибуналу. На порятунок батьківщини чоловік не сподівається, "бо РФ навіть трупи солдатів не забирає".

Нагадаємо, раніше ще один полонений росіянин розповів на допиті, що за військовими йдуть "розстрільні загони", які вбивають дезертирів. Схожу інформацію озвучував і член профільного комітету парламенту Федір Веніславський. Він сказав, що в Київській області стоять "загороджувальні загони" чеченців, які заважають російським військовим здатися і відступити.

У Росії дані про втрати армії в РФ називають "фейками". РФ також відмовляється забирати тіла своїх солдатів з України. Роскомнагляд вимагає від Telegram видалити інтернет-ресурси, у тому числі боти, які надають інформацію про військовослужбовців збройних сил РФ, які загинули або потрапили в полон під час військового нападу на Україну. Також у росЗМІ заборонили називати війну з Україною "війною", а виключно - "спецоперацією".

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