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Ворог цього ранку повністю знищив аеродром у Василькові

Росія завдала ракетного удару і влучила у склад із паливом. 

Ворог цього ранку повністю знищив аеродром у Василькові
Васильків
Фото: скрін

Унаслідок ракетної атаки на Васильків цього ранку повністю знищено аеродром. Про це повідомила міська голова Наталія Баласинович.

"Сьогодні близько 7 ранку ворожі сили обстріляли місто Васильків, вісім ракет влучили, обстріляли аеропорт. Унаслідок ракетних ударів аеропорт повністю знищено, знищено льотну смугу, детонував склад із боєприпасами, й вони досі детонують", – сказала вона.

Одна з ракет влучила в склад боєприпасів. 

"Також знищено склад із паливно-мастильними матеріалами, через що ліквідовано роботу нашого аеропорту", – заявила Баласинович.

Баласинович закликала мешканців міста лишатися вдома і в укриттях. Станом на 10:50 у місті зберігалася загроза ракетного удару. 

Нагадаємо, біля Василькова після авіаудару російських військ загорілася нафтобаза. Поліція встановлює, чи є пошкодження у прилеглих будинках. Інформація про потерпілих уточнюється.

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