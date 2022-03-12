Ворог цього ранку повністю знищив аеродром у Василькові

Росія завдала ракетного удару і влучила у склад із паливом.

Унаслідок ракетної атаки на Васильків цього ранку повністю знищено аеродром. Про це повідомила міська голова Наталія Баласинович.

"Сьогодні близько 7 ранку ворожі сили обстріляли місто Васильків, вісім ракет влучили, обстріляли аеропорт. Унаслідок ракетних ударів аеропорт повністю знищено, знищено льотну смугу, детонував склад із боєприпасами, й вони досі детонують", – сказала вона.

Одна з ракет влучила в склад боєприпасів.

"Також знищено склад із паливно-мастильними матеріалами, через що ліквідовано роботу нашого аеропорту", – заявила Баласинович.

Баласинович закликала мешканців міста лишатися вдома і в укриттях. Станом на 10:50 у місті зберігалася загроза ракетного удару.

Нагадаємо, біля Василькова після авіаудару російських військ загорілася нафтобаза. Поліція встановлює, чи є пошкодження у прилеглих будинках. Інформація про потерпілих уточнюється.