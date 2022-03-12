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Під Васильковом після авіаудару росіян горить нафтобаза

Окупанти вночі знову обстріляли нафтобазу в селі Крячки.

Під Васильковом після авіаудару росіян горить нафтобаза
Фото: скрін

Біля Василькова Київської області після авіаудару російських військ загорілася нафтобаза.

Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Олексій Кулеба.

Він уточнив, що окупанти вночі обстріляли нафтобазу в селі Крячки.

Інших подробиць поки що не повідомляють.

Водночас поліція Київщини повідомляє, що сьогодні, 12 березня, близько 7-ї ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет у район військового аеродрому. Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа.

На місці працюють рятувальники. Поліція встановлює, чи є пошкодження у прилеглих будинках. Інформація про потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, вночі 26 лютого місто Васильків, яке після тривалих боїв залишилося під контролем ЗСУ, потрапило під ракетний обстріл. Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі в селі Крячки.

Попри бої, працівники нафтобази змогли врятувати 15 вагонів із дизельним пальним і 8 вагонів з газом.

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