Учителі та викладачі можуть працювати дистанційно з будь-якої країни, – освітній омбудсман

Горбачов рекомендував керівникам закладів освіти не лише не порушувати чинне законодавство про працю, а й не втрачати совість.

Через воєнні дії на території України частина працівників закладів освіти були вимушені виїхати за кордон. Проте в разі поновлення навчального процесу в умовах воєнного освітяни мають право працювати дистанційно.

Про це повідомив освітній омбудсман Сергій Горбачов. Посадовець відреагував на звернення від педагогічних працівників, які цікавилися питанням дистанційної роботи.

"Деякі необізнані у правовому полі керівники намагаються абсолютно незаконно позбавляти українців права на працю, видаючи безграмотні накази про заборону дистанційної роботи для тих працівників, які наразі перебувають за межами України", – заявив освітній омбудсман.

Сергій Горбачов звернув увагу керівників і працівників закладів освіти, що, відповідно до статті 60-2 Кодексу законів про працю України, дистанційна робота – це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Відповідно до частини четвертої статті 60-2, у разі запровадження дистанційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на своєму робочому місці. Тобто чинне законодавство не встановлює жодних територіальних обмежень щодо робочого місця працівника в умовах дистанційної роботи.

"Отже, педагогічні працівники цілком правомірно з використанням дистанційних технологій можуть здійснювати педагогічну діяльність, перебуваючи за межами України", – підсумував посадовець.

Освітній омбудсман рекомендував керівникам закладів освіти не лише не порушувати чинне законодавство про працю, а й не втрачати совість у часи важких випробувань, коли всім нам вкрай потрібна підтримка одне одного.

Уже з понеділка, 14 березня, заклади освіти в багатьох областях відновлюють в умовах воєнного стану навчання після двотижневих канікул, зокрема в дистанційному форматі.

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