НАТО проведе військові навчання в Норвегії, за кілька сотень кілометрів від російського кордону

Очікується, що них візьмуть участь близько 30 000 військовослужбовців, 200 літаків і 50 суден з 27 країн.

14 березня НАТО розпочне масштабні військові навчання "Cold Response 2022" ("Холодна відповідь") у Норвегії, за кілька сотень кілометрів від російського кордону.

Про це повідомляє "Еспресо" з посиланням на ВВС.

Це будуть найбільші навчання за участю військ НАТО цього року. Очікується, що в них візьмуть участь близько 30 000 військовослужбовців, 200 літаків і 50 суден з 27 країн.

Зазначають, що маневри дозволять західним державам удосконалити свої бойові навички в холодному кліматі Норвегії, у тому числі в Арктиці, на землі, на морі та в небі.

Навчання пройдуть за кілька сотень кілометрів від російського кордону. Хоча вони були сплановані задовго до вторгнення Росії в Україну, тепер вони набувають додаткового значення через війну.

"Ці навчання надзвичайно важливі для безпеки Норвегії та її союзників. Ми будемо практикувати союзне посилення Норвегії", - наголосив міністр оборони країни Од Роджер Еноксен.

Очікується, що навчання завершаться 1 квітня.

Нагадаємо, Норвегія з 50-х років не передавала зброю країнам-нечленам НАТО. Однак після військового вторгнення РФ в Україну вона змінила цю сувору політику і передала Україні 2 тисячі протитанкових гранатометів.

Зазначимо, що Росія атакувала Україну після спільних із Білоруссю військових навчань на кордоні з Україною.