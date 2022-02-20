Росія і Білорусь продовжать військові навчання, які мали закінчитися 20 лютого

Таке рішення пов'язане з "загостренням ситуації на Донбасі".

Білорусь та Росія продовжать спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022", заявив очільник Міноборони Білорусі Віктор Хрєнін.

Офіційно причиною такого рішення стала ескалація на Донбасі, повідомляє пресслужба білоруського міністерства оборони.

"У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь та Російської Федерації прийнято рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити", - повідомив він.

Хрєнін зробив цю заяву під час підведення проміжних підсумків російсько-білоруських навчань.

В Білорусі 10 лютого почалися спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість", заради яких РФ зігнала туди близько 30 000 своїх бійців та озброєння. Практичні дії відпрацьовуватимуть на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Леснівський, Брестський, Осиповицький та на окремих ділянках місцевості Білорусі.

Також задіяні аеродроми "Барановичі", "Лунінець", "Ліда" та "Мачулищі". З мапи очевидно, що більшість тренувань проходять неподалік кордонів України, Польщі та Литви. Перед стартом "Союзної рішучості" у Білорусь приїжджали міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник російського генштабу.

Нагадаємо, що 18 лютого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва добиватиметься, щоб США та НАТО виконували взяті на себе зобов'язання з безпеки та дані РФ обіцянки. "Не хочу звертатися до жаргону, але у нас є поняття – "пацан сказав – пацан зробив", – заявив Лавров.

19 лютого у Росії почалися військові навчання із застосуванням балістичних і крилатих ракет.

Також Служба безпеки України провела багатоетапні міжвідомчі навчання в Житомирській області, під час яких силовики відпрацювали алгоритми спільних дій зі знешкодження умовних "диверсійних" груп.