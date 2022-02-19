Росія отримає "значні" санкції в разі вторгнення до України, - Байден про результати розмови із союзниками

Усі сторони "зійшлися на думці, що небезпека російського нападу на Україну дуже реальна".

Канцлер ФРН Олаф Шольц, президенти США Джо Байден, Франції Еммануель Макрон, Польщі Анджей Дуда, Румунії Клаус Йоханніс, прем’єр-міністри Італії Маріо Драгі, Великої Британії Борис Джонсон і Канади Джастін Трюдо, а також очільники ЄС і НАТО провели ввечері п’ятниці телефонну розмову щодо ситуації в Україні та навколо неї.

Президент США Джо Байден, коментуючи результати переговорів із союзниками, зазначив, що в разі вторгнення до України Росія отримає "значні" санкції.

"Сьогодні я розмовляв із трансатлантичними союзниками та партнерами, щоб обговорити військове нарощування Росії в Україні та навколо неї. Ми домовилися про нашу підтримку України, продовження дипломатичних зусиль і підтвердили нашу готовність покласти величезні витрати на Росію, якщо вона вибере подальший конфлікт", - написав Байден.

I spoke today with Transatlantic Allies and partners to discuss Russia’s military build-up in and around Ukraine. We agreed on our support for Ukraine, to continue diplomatic efforts, and affirmed our readiness to impose massive costs on Russia should it choose further conflict. — President Biden (@POTUS) February 18, 2022

Зі свого боку речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт повідомив, що за результатами телефонної конференції усі сторони "зійшлися на думці, що небезпека російського нападу на Україну дуже реальна".

Лідери єдині в очікуванні, що Росія повинна утримуватися від провокацій та подальшої ескалації, а натомість надіслати терміново необхідний сигнал щодо деескалації та знову надати відповідь, конструктивну, на пропозиції щодо переговорів від США та союзників, повідомив речник.

Зараз головним завданням є тримати відкритим вікно для дипломатії, в цьому сенсі уряд США оцінить останню відповідь Росії.

"Реалізація Мінських домовленостей має продовжуватися за підтримки Німеччини та Франції в Нормандському форматі", - констатували лідери.

Вони знову висловили свою незмінну солідарність і підтримку Україні.

Водночас глави держав, урядів і міжнародних організацій підтвердили готовність прийняти рішення про дуже далекосяжні заходи у разі подальшої агресії Росії проти України.