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Байден - про вторгнення в Україну: "Я думаю, що Путін ухвалив рішення"

"На зараз я думаю, що він ухвалив рішення. У мене є підстави так говорити".

Байден - про вторгнення в Україну: "Я думаю, що Путін ухвалив рішення"
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден має підстави вважати, що російський лідер Володимир Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну. 

Про це він сказав на пресконференції у Білому домі.

На питання про те, чи ухвалив Путін рішення про вторгнення в Україну, Байден відповів ствердно.

"На зараз я думаю, що він ухвалив рішення. У мене є підстави так говорити", - сказав Байден.

Президент США зазначив, що наразі можна спостерігати швидку ескалацію ситуації в Україні. Він наголосив, що Росія поширює неправдиву інформацію про намір України розпочати військову ескалацію на Донбасі. Все це відповідає сценаріям, про які США попереджали раніше.

"Росія зараз практично оточила Україну в Білорусі,вздовж російського кордону і на півдні. У нас є підстави говорити, що Росія планує напасти на Україну в наступні тижні, наступні дні. Ми думаємо,що вони нападуть на Київ. Там 2,8 населення", - сказав Байден.

Він зазначив, що США не надсилатимуть свої війська до України, але підтримають її фінансово та зброєю.

На уточнююче питання щодо того, чи вторгнеться Росія до України, президент США відповів: "Так". Втім додав: "До того, як він (Путін - ред.) це зробить, дипломатія є можливою".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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