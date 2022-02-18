Блінкен та Лавров зустрінуться 23 лютого

Державний секретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 23 лютого. Про це на брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Білого Дому Джен Псакі.

"Держсекретар Блінкен прийняв запрошення зустрітися з міністром закордонних справ Росії Лавровим наступної середи", - сказала вона.

Раніше речник Державного департаменту США Нед Прайс повідомив, що держсекретар США Ентоні Блінкен планує зустрітися з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим для обговорення ситуації навколо України наприкінці наступного тижня за умови, що РФ за цей час не піде на вторгнення.

"Росіяни відповіли, запропонувавши дати (зустрічі – ред.) на кінець наступного тижня, що ми приймаємо – за умови жодного подальшого вторгнення Росії в Україну", - повідомив Прайс у Twitter.

Він додав, що якщо Росія почне вторгнення в найближчі дні, це дасть зрозуміти, що Москва ніколи серйозно не ставилася до дипломатії.

Прайс нагадав, що раніше держсекретар Ентоні Блінкен запропонував зустрітися з міністром закордонних справ Лавровим у Європі наступного тижня. Сполучені Штати наполягають, що єдиний відповідальний шлях вирішення цієї кризи – дипломатія та діалог.