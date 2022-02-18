Блінкен та Лавров зустрінуться 23 лютого

Державний секретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 23 лютого. Про це на брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Білого Дому Джен Псакі.
"Держсекретар Блінкен прийняв запрошення зустрітися з міністром закордонних справ Росії Лавровим наступної середи", - сказала вона.
Раніше речник Державного департаменту США Нед Прайс повідомив, що держсекретар США Ентоні Блінкен планує зустрітися з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим для обговорення ситуації навколо України наприкінці наступного тижня за умови, що РФ за цей час не піде на вторгнення.
"Росіяни відповіли, запропонувавши дати (зустрічі – ред.) на кінець наступного тижня, що ми приймаємо – за умови жодного подальшого вторгнення Росії в Україну", - повідомив Прайс у Twitter.
Він додав, що якщо Росія почне вторгнення в найближчі дні, це дасть зрозуміти, що Москва ніколи серйозно не ставилася до дипломатії.
Прайс нагадав, що раніше держсекретар Ентоні Блінкен запропонував зустрітися з міністром закордонних справ Лавровим у Європі наступного тижня. Сполучені Штати наполягають, що єдиний відповідальний шлях вирішення цієї кризи – дипломатія та діалог.
The Russians have responded with proposed dates for late next week, which we are accepting, provided there is no further Russian invasion of Ukraine. If they do invade in the coming days, it will make clear they were never serious about diplomacy.— Ned Price (@StateDeptSpox) February 18, 2022