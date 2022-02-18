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Посольство Великобританії евакуюють з Києва до Львова

В уряді Британії також закликають своїх громадян виїхати з України.

Посольство Великобританії евакуюють з Києва до Львова
Фото: EPA/UPG

Офіс посольства Великобританії у Києві тимчасово переміщується до Львова, йдеться у заяві на сайті британського уряду.

"З січня 2022 року нарощування російських сил на кордонах України посилило загрозу військових дій. Офіс посольства Великобританії у Києві тимчасово переміщується. Співробітники Посольства працюють з офісу Посольства Великобританії у Львові", - йдеться у повідомленні.

Офіс у Львові, як зазначається, видаватиме документи та надаватиме певну консульську допомогу. Доступ до офісу у Львові буде здійснюватися лише за попереднім записом.

В уряді Британії також закликають своїх громадян виїхати з України, "поки залишаються комерційні варіанти".

"Будь-які військові дії Росії в Україні серйозно вплинуть на здатність британського уряду надавати консульську допомогу Україні. За таких обставин громадяни Великобританії не повинні очікувати посилення консульської підтримки чи допомоги з евакуацією", - наголосили у британському уряді.

Раніше, 13 лютого стало відомо, що дипломатичні співробітники посольства Сполучених штатів Америки, що залишилися в Україні після хвилі евакуації, переїжджають працювати до Львова.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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