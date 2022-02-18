Криза біля кордонів України - не українська, а російська, - Бербок

Під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки глава німецького МЗС Анналена Бербок заявила, що криза у Східній Європі - не українська, а російська, пише видання Spiegel.

Бербок засудила розміщення російських військ на кордоні з Україною і назвала це "абсолютно неприйнятною загрозою" для всієї Європи.

"Сьогодні ми маємо чітко заявити, що загроза нової війни - посеред нашої Європи", - сказала глава МЗС Німеччини.

Бербок закликала Росію негайно вивести свої війська від кордонів України, а європейську спільноту - до конкретних кроків стримування агресії РФ.

"Ми сповнені рішучості щодо заходів, які готуємо на випадок, якщо Росія вживе дій проти України. Ці санкції будуть безпрецедентними, скоординованими та підготовленими з усіма партнерами", - наголосила Бербок.

Вона також заторкнула тему "Північного потоку-2", яка нині є спірним питання для Європи.

"Ми, як Німеччина, самі готові заплатити за нього високу економічну ціну. Тому на столі всі варіанти, зокрема "Північний потік -2", - додала глава німецького МЗС.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден нагадав російському керівництву, що вторгнення в Україну матиме для Росії "надзвичайні" наслідки. Він заявив, що світова спільнота буде "чинити тиск на основні індустрії, на фінансовий сектор. Ми готові це зробити одразу, коли Росія зробить ці кроки. Це зруйнує можливість Росії конкурувати стратегічно. Коли йдеться про "Північний потік-2"… Якщо буде вторгнення, цей проєкт не відбудеться".

Верховний представник ЄС із зовнішньої й безпекової політики Жозеп Боррель перед початком саміту ЄС-Африка та після неформального обговорення лідерами ЄС ситуації щодо нарощування російських військових сил навколо України заявив, що всі країни-члени Євросоюзу готові підтримати санкції проти Російської Федерації.