Блінкен: останні обстріли України – це частина російського сценарію зі створення приводу для початку агресії

"Навіть незважаючи на те, що ми робимо все можливе, щоб прояснити, що існує дипломатичний шлях".

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що обстріли України, що фіксуються протягом останніх 48 годин, – це частина російського сценарію, який уже діє і спрямований на створення неправдивих провокацій для початку агресії проти України.

Про це він заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, передає "Інтерфакс-Україна".

"Навіть незважаючи на те, що ми робимо все можливе, щоб прояснити, що існує дипломатичний шлях, що відмінності мають бути вирішені через діалог, через дипломатію, ми глибоко занепокоєні, що це не той шлях, який Росія обрала", – сказав Блінкен.

"Все, що ми бачили, зокрема те, що ви описали за останні 48 годин, – це частина сценарію, який уже діє – створення неправдивих провокацій, щоб потім на них була відповідь, на ці провокації, і потім, зрештою, вчинення нової агресії проти України", – наголосив держсекретар США.

Нагадаємо, за останні дві доби кількість обстрілів з боку російсько-окупаційних військ зросла в десятки разів. Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія здійснює провокації, мета яких полягає у тому, щоб Україна почала відповідати військовим шляхом.

Ще на початку лютого газета The Washington Post написала, що в Росії "на високому рівні" схвалили план, щоб створити привід для вторгнення в Україну. У Москві, за даними видання, збираються використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних громадян на Сході України.

Президент Росії Володимир Путін на пресконференції після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем Путін знову заявив, що "на Донбасі відбувається геноцид". Після цієї заяви президента РФ Слідчий комітет РФ одразу ж відкрив справу про "масові вбивства мирних жителів на Донбасі". Жодних доказів або конкретних прикладів не наводилося, однак, у СК РФ стверджують, що наразі зафіксовані "сотні таких фактів". Окрім того, російське відомство звинувачує українських військових, які боронять свою теритоорію від окупантів, у "пораненнях та вбивствах тисяч мирних жителів, російськомовних груп, які не беруть участь у військовому конфлікті".

Спостерігачі місії Організація з безпеки і співробітництва в Європі заявили, що жодного разу не фіксували нічого, що хоча б віддалено нагадувало пред’явлені Путіним звинувачення українських військових у "геноциді" на Донбасі.

15 лютого Держдума Росії звернулася до Путіна із закликом визнати суверенітет "ЛДНР". Президент РФ поки що використовує цей документ для шантажу Заходу та України. Які вимоги висуває Москва, і чого від нас хочуть наші західні партнери, читайте в матеріалі LB.ua "Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна".