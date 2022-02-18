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​Російські найманці 45 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі з опівночі до 14:00

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, без втрат.

​Російські найманці 45 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі з опівночі до 14:00
Фото: EPA/UPG

З початку доби і станом на 14:00 п'ятниці російські найманці 45 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 34 рази – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Втрат серед військовослужбовців немає.

У штабі зазначили, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

"Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні окупанти впродовж години 13 разів відкривали вогонь на Донбасі.

Міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду в Раді повідомляв, що станом на 10:00 в зоні Операції Обʼєданих сил окупаційні війська влаштували 20 обстрілів.

Упродовж 17 лютого російські найманці 60 разів порушили режим припинення вогню. Поранено як українських бійців, так і цивільних, ще троє мирних жителів отримали контузію. Резніков переконаний, що збільшення кількості обстрілів саме 17 лютого повʼязане з запланованим на цю дату засідання Ради безпеки ООН, присвяченого Мінським домовленностям.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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