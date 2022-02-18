​Російські найманці 45 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі з опівночі до 14:00

З початку доби і станом на 14:00 п'ятниці російські найманці 45 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 34 рази – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Втрат серед військовослужбовців немає.

У штабі зазначили, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

"Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні окупанти впродовж години 13 разів відкривали вогонь на Донбасі.

Міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду в Раді повідомляв, що станом на 10:00 в зоні Операції Обʼєданих сил окупаційні війська влаштували 20 обстрілів.