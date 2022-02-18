Росія не відводить війська, але ймовірність масштабної ескалації невисока, – Резніков

Україна прорахувала всі сценарії і готова до них.

Міністерство оборони України не підтверджує заяви Росії про відведення військ. Це не відведення, а переміщення сил та засобів.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив під час години запитань до уряду.

"Наразі ми спостерігаємо за підрозділами російських військ, які нараховують близько 129 000 наземного контингенту і разом з морською та аіаційною компонентною їхня кількість складає близько 149 000", – повідомив він.

При цьому очікується, що в найближчі дні буде залучено ще кілька тисяч осіб, адже РФ активно проводить військові навчання.

"Ми очікуємо, що до Чорного моря ще три кораблі", – додав міністр.

Окрім цього, крім навчань армії, Росія проводить тренування Росгвардії. Розвідка бачить усі рухи, які можуть становити потенційну загрозу для України.

"Кожен літак, танк або підрозділ – ми їх бачимо", – заявив він.

Резніков підкреслив, що зараз можуть озвучуватись різні сценарії та дати можливого вторгнення, але Україна всі ці сценарії прорахувала і готова до них.

"Ми не применшуємо загрозу. Але ймовірність масштабної ескалації оцнюємо як невисоку по відношенню до вторгнення в Україну в цілому. Зусилля сконцентровані на тому, що максимально підвищити готовність", – підкреслив Резніков.

Міністр додав, що Україна отримала потужне озброєння і тренується його застосовувати в разі потреби. За його словами, Кремль може відвести війська, а потім стягнути їх знову.

Резніков підкреслив, що загалом по країні громадянам нічого не загрожує. Але загрожує громадянам в Донецькій і Луганській областях, де незаконні збройні формування під керівнитцовм Росії здійснюють другу добу обстріли і наражають на небезпеку цивільне населення.

Нагадаємо, 15 лютого Міністерство оборони Росії заявило про повернення підрозділів Західного та Південного військових округів на бази після навчань. Україна та західні партнери, зокрема США, це не підверджують.