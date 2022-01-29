У Росії заявили про відведення військ Західного воєнного округу до місць дислокації

У Росії війська та авіація Західного воєнного округу завершили планову перевірку боєготовності та повертаються до місць дислокації.

Про це пише interfax.ru з посиланням на пресслужба округу.

“Усі завдання, що стоять перед військами в рамках перевірки боєготовності, виконані в повному обсязі. У нас продовжуються планові заходи бойової підготовки на полігонах. Попереду цілий комплекс заходів, включно з двосторонніми тактичними навчаннями із залученням авіації та систем ППО”, – заявив командувач військ ЗВО Олександр Журавльов.

Згідно з інформацією штабу округу, підрозділи бригад зв’язку, передові загони інженерних підрозділів, а також радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) прибувають до пунктів постійної дислокації.

“Авіація, яка задіяна у перевірці, також повернулася на аеродроми базування”, – повідомили у пресслужбі.

Додамо, 25 січня Західний та Південний військові округи Росії оголосили про початок перевірки боєздатності з передислокацією підрозділів на полігони, зокрема віддалені.

“Перевірка, яка розпочалася на тлі кризових відносин із НАТО, в офіційних повідомленнях округів названа плановою”, – зазначає видання.

Нагадаємо, Росія і Білорусь проведуть у лютому спільні військові навчання під назвою "Союзна рішучість". В їхніх рамках буде відпрацьовуватися протистоянням силам Заходу та України.