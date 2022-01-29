Прем’єр-міністр Польщі Моравецький запланував візит до Києва

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наступного тижня приїде до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Про це у Твіттері написав речник польського уряду Пьотр Мюллер.
Зустріч відбудеться у вівторок, 1 лютого.
“Польща підтримує Україну в діяльності, спрямованій на запобігання агресії Росії. Прем'єр-міністр Моравецький зустрінеться у вівторок у Києві з президентом і прем’єр-міністром України”, – йдеться у повідомленні.
“Ми зробимо все можливе для збереження миру в Європі”, – додав речник.
Polska wspiera Ukrainę w działaniach, które mają zapobiec agresji Rosji. Premier @MorawieckiM spotka się we wtorek w Kijowie z prezydentem i premierem Ukrainy. Zrobimy wszystko, co możliwe, żeby utrzymać pokój w Europie.— Piotr Müller (@PiotrMuller) January 29, 2022
Нагадаємо, раніше Моравецький висловив розчарування через блокування Німеччиною постачання зброї Україні на тлі загрози нового вторгнення Росії.
Згідно з інформацією theguardian.com, до України наступного тижня має приїхати і прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.