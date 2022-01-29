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Прем’єр-міністр Польщі Моравецький запланував візит до Києва

Він зустрінеться наступного тижня зі Зеленським та Шмигалем.

Прем’єр-міністр Польщі Моравецький запланував візит до Києва
Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наступного тижня приїде до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Про це у Твіттері написав речник польського уряду Пьотр Мюллер.

Зустріч відбудеться у вівторок, 1 лютого.

“Польща підтримує Україну в діяльності, спрямованій на запобігання агресії Росії. Прем'єр-міністр Моравецький зустрінеться у вівторок у Києві з президентом і прем’єр-міністром України”, – йдеться у повідомленні.

“Ми зробимо все можливе для збереження миру в Європі”, – додав речник.

Нагадаємо, раніше Моравецький висловив розчарування через блокування Німеччиною постачання зброї Україні на тлі загрози нового вторгнення Росії.

Згідно з інформацією theguardian.com, до України наступного тижня має приїхати і прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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