У місті Піттсбурзі, штат Пенсільванія, США, 28 січня обвалився двосмуговий міст на Форбс-авеню. Це сталося перед візитом президента Джо Байдена до міста, передає Reuters.

Глава Білого дому збирався з візитом у місто, аби обговорити питання поліпшення інфраструктури.

За даними АР, 50-річний міст обвалився вранці в п’ятницю, і рятувальникам потрібно було спуститися майже на 46 метрів і сформувати людський ланцюг, щоб дістатися до пасажирів автобуса, який впав у яр.

"Обвалення сталося за кілька годин до того, як президент Джо Байден мав відвідати місто, щоб домагатися свого закону про інфраструктуру вартістю 1 трильйон доларів, який передбачав близько 1,6 мільярда доларів на утримання мосту в Пенсільванії", – зазначає агентство.

Forbes повідомляє, що обвалення сталося внаслідок аварії за участю кількох автомобілів та автобуса.

A two-lane bridge collapsed in Pittsburgh early Friday, prompting rescuers to rappel nearly 150 feet while others formed a human chain to help rescue multiple people from a dangling bus. #drone https://t.co/4GO1tsazy6 pic.twitter.com/ifCyFDqbyV — WYFF News 4 (@wyffnews4) January 28, 2022

Унаслідок обвалення близько десяти людей отримали травми, але загиблих немає, повідомила міська влада. Щоб переконатися, що під обваленим мостом немає людей, довелося використати безпілотники.

Поліція повідомила, що споруда на Форбс-авеню над Ферн-Холлоу-Крік у Фрік-парку впала перед 7 ранку. За словами свідків, гучний шум від обвалення супроводжувався шипінням і запахом газу.

Прессекретар Національної ради з безпеки на транспорті, незалежної урядової установи, яка займається розслідуванням транспортних проблем, анонсував розслідування "не тільки того, що сталося, але й чому це сталося".

Сталевий міст, який був побудований в 1970 році, перевозить близько 14 500 транспортних засобів на день, згідно з оцінкою 2005 року.

Перевірка мосту у вересні 2019 року засвідчила його зношеність.

Нагадаємо, у грудні 2020 року на Шулявському мосту в Києві, який рік перед тим відкрили після 10 місяців реконструкції, впали три опори освітлення.