Німеччина вислала російського дипломата за підозрою у шпигунстві

Німеччина торік вислала підозрюваного в шпигунстві чоловіка, який працював під дипломатичним прикриттям у російському консульстві в Мюнхені.

Інформація про це з'явилася в німецьких ЗМІ сьогодні, 28 січня, повідомляє Reuters.

Російського дипломата визнали персоною нон ґрата після затримання влітку 2021 року.

За даними ЗМІ, дипломат працював із росіянином Ільнуром Нагаєвим, якому раніше цього тижня генпрокуратура Німеччини висунула звинувачення у шпигунстві. Його затримали у червні минулого року.

За версією слідства, він, працюючи науковим співробітником в одному з баварських університетів, співпрацював із російською Службою зовнішньої розвідки і передав їй відомості про розробки у галузі аерокосмічних технологій, отримавши за це 2,5 тис. євро.

Як повідомляли, торік у грудні за спробу шпигунства на користь Росії у США затримали колишнього підрядника Пентагону.