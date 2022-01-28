Британський мільярдер Бренсон написав колонку про Україну і війну з Росією

Відомий британський мільярдер та засновник Virgin Річард Бренсон відреагував на скупчення російських військ біля кордонів з Уккраїною.

У своїй статті "Мої думки про Україну та Росію" бізнесммен пише, що "ще ніколи в останні роки не було більшого ризику повномасштабної війни на європейській землі".

"Наразі кожному з нас важко приховати своє роздратування. Що в 2022 році, чорт забирай, робить одна країна, накопичуючи танки біля кордонів іншої країни?", - обурився Бренсон.

Він нагадав, що у 2014 році він та його партнери доклали зусиль для мобілізації російських та українських бізнесменів, щоб вони підтримали мирне врегулювання конфлікту. Проте, його план так і не було виконано, оскільки, за словами мільярдера, російські бізнесмени побоялися це робити публічно.

"Вісім років тому, коли наміри Путіна в Україні стали більш очевидними для світу, ми розпочали зусилля з мобілізації російських та українських бізнес-лідерів - стати прихильниками мирного врегулювання відносин між своїми країнами. Я пам’ятаю численні глибокі зустрічі та дзвінки... Ми також швидко дізналися, що жоден з наших російських контактів, хоча приватно виступав проти російського військового втручання, не бажав заявляти про це публічно. Ми оприлюднили заяву бізнесу, яку з радістю підписали західні та українські бізнесмени, але нам не вдалося отримати жодного підпису Росії, оскільки їхній страх перед репресіями з боку режиму в Москві був занадто великим", - пише Бренсон.

Він наголосив, що війна між Україною та Росією матиме "жахливі та руйнівні наслідки", вона ще більше ізолює Росію та її президента від решти світу та зруйнує російську економіку. При цьому британський мільярдер упевнений, що основний удар російської агресії припаде на мирне населення.

"І, звичайно ж, це завдасть величезної шкоди та стражданням людям, молодим і старим, які намагаються жити у мирі по обидва боки кордону", - зазначив Бренсон.

Він висловив сумніви в тому, що президент Росії Путін зможе здобути перемогу у цій війні.

"Це не той конфлікт, у якому президент Путін може перемогти у довгостроковій перспективі. Хоча його, здається, мало хвилює, що світ думає про його геополітичні амбіції, його має дуже хвилювати, якими будуть перспективи власної країни в майбутньому", - написав бізнесмен.

Бренсон також вважає, що завадити Путіну вторгнутися в Україну може російський народ.

"У якийсь момент прості росіяни зрозуміють, що вони заслуговують на краще, особливо якщо ситуація досягне точки, коли неминучий заколот українців, які захищають свої будинки, села та міста, поверне нав’язливу примару невдачі Радянського Союзу в Афганістані", - наголосив мільярдер.

"Для лідерів бізнесу це - момент зібратися разом і відстояти суверенітет України. Навіть якщо це має свою ціну, всі ми повинні дати чіткий сигнал, що одностороння агресія завжди неприйнятна і що світова бізнес-спільнота підтримуватиме весь спектр санкцій проти будь-якої країни, яка прагне порушити суверенітет іншої", - підсумував Бренсон.

Нагадаємо, 11 липня минулого року Бренсон разом з командою із п'яти осіб злітав у космос. Політ ракетоплана Unity тривав близько години, зокрема - кілька хвилин у невагомості.

У другій половині 2021 року РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців під приводом навчань. Захід підозрює РФ у намірі знову вторгнутися в Україну, але Кремль наявність таких планів заперечує.

Серія переговорів Росії з США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі не дала результатів. Захід загрожує Росії безпрецедентними санкціями у разі нового вторгнення в Україну, Росія, своєю чергою, звинувачує країни Заходу у озброєнні України та "підбурюванні" її до війни.

У зв'язку із загрозою російського вторгнення США, Великобританія, Австралія та Канада вирішили тимчасово вивезти на батьківщину членів сімей співробітників своїз посольств. У Міністерстві іноземних справ України назвали такі рішення передчасними.