На кордоні Киргизстану і Таджикистану під час перестрілки поранено військових

На кордоні Таджикистану та Киргизстану увечері 27 січня відбулась перестрілка військових.

Таджикистан заявив про шістьох поранених, Киргизстан – про чотирьох, пише казахстанське медіа "Інформбюро".

Киргизстанська сторона стверджує, що прикордонники Таджикистану в односторонньому порядку перекрили ділянку дороги Баткен-Ісфана Баткенської області Киргизстану.

"Приблизно о 18:15 (14:15 за Києвом) нам надійшла інформація, що в місцевості Торт-Кочо перекрили дорогу за невідомими причинами і на місці збираються люди. Зʼясувалося, що таджицька сторона без попередження поблизу кордону почала будівельні роботи. На місце виїхали силові структури, намагалися проводити перемовини, просили не провокувати та зупинити роботу. Але таджикистанська сторона не послухалася і продовжила. Громадяни Таджикистану перекрили трасу", – заявив заступник повноважного представника президента в Баткінській області Маруфан Тулаєв.

За його словами, дорогу відкрили, але через 10 хвилин з боку Таджикистану почалась стрілянина. Стверджується, що Таджикистан використав міномети та гранатомети.

Таджикистан називає іншу причину конфлікту – нібито авто їхніх громадян закидали камінням з боку Киргизстану. У відповідь на це військові почали постріли у повітря, які потім переросли в перестрілку.

Нагадаємо, в квітні 2021 між Таджикистаном і Киргизстаном почався конфлікт через воду. Внаслідок збройного зіткнення загинули 33 громадянина Киргизстану та щонайменше 15 громадян Таджикистану.

У суботу, 1 травня, Таджикистан і Киргизстан домовилися про припинення вогню і відведення військ.

2 травня урядові делегації Таджикистану та Киргизстану домовились завершити встановлення державного кордону.

Протяжність таджицько-киргизького кордону становить 970 кілометрів. З них делімітовано і демарковано тільки 519 кілометрів. На лінії кордону є 70 спірних ділянок, що часто призводить до розбіжностей з приводу використання води, пасовищ і землі серед жителів прикордонних районів, і іноді – аж до загибелі і поранення людей.