У Казахстані звільнили затриманого ​за участь у мітингах киргизького музиканта

Затриманого у Казахстані джазового піаніста з Киргизстану Вікрама Рузахунова звільнили. Спочатку про це повідомило видання "Вечірній Бішкек" з посиланням на джерела.

Згодом інформацію підтвердили у Державному комітеті національної безпеки Киргизстану.

"Громадянина Киргизстану та музиканта Вікрама Рузахунова, якого раніше затримали казахстанські силовики за підозрою в тероризмі, звільнено. Про це редакцію vb.kg повідомили джерела. За їхніми даними, зараз Рузахунова везуть до Бішкека", – повідомило видання.

"Вікрама Рузахунова звільнено з-під варти, зараз вирішується питання його повернення на батьківщину", – зазначив представник пресслужби комітету національної безпеки Киргизстану агентству "Интерфакс".

У неділю, 9 січня, казахстанські ЗМІ опублікували відео допиту одного з затриманих. На ньому чоловік каже, що прилетів із Киргизстану, погодившись із пропозицією деяких "невідомих людей" брати участь у протестах за 90 тисяч тенге (у перерахунку близько 200 доларів).

Родичі Рузахунова упізнали його на відео. На їхню думку, Вікрама катували.

Того ж дня кілька десятків людей вийшли на мітинг до посольства Казахстану у Бішкеку. На акцію приїхав голова Держкомітету національної безпеки Киргизстану Камбичек Ташієв. Він висловив переконання, що Вікрам Рузахунов "жодним чином не є терористом".

Ташієв пообіцяв, що влада в Бішкеку "не мовчатиме" і повідомив, що Киргизстан направив Казахстану ноту протесту.

Нагадаємо, в Казахстані тривають “зачистки” населених пунктів. З початку протестів у Казахстані затримали близько 8000 людей, серед них є багато іноземців.

Точна кількість жертв невідома.