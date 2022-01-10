У Брюсселі стартує Комісія НАТО-Україна

Фото: Twitter NATO

В Брюсселі сьогодні стартує Комісія Україна-НАТО. Україну представляє віцепремʼєрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішиної. Перед перемовинами вона та генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг провели вихід до преси.

"Сьогоднішнє засідання припадає на початок важливого тижня з питань безпеки", – повідомив на брифінгу Столтенберг.

Він додав, що в ході засідання Комісії відбудеться обмін оцінками ситуації, висловлення підтримки України і координація перед зустріччю НАТО з Росією. Стефанішина матиме перемовини зі Столтенбергом і окремо з представниками країн-членів НАТО.

Столтенберг додав, що НАТО ніколи не піде на ультиматуми РФ не брати Україну до Альянсу – це може вирішувати тільки сама держава і країни-члени. Він підкреслив, що блок лишається відданим тому, що Україна має право на вступ.

Віцепремʼєрка зауважила важливість зустрічі представників НАТО з Україною до зустрічі з РФ, яка запланована на 12 січня.

Стефанішина назвала метою свого візиту внесення максимальної ясності щодо ситуації в Україні та на її кордонах включно з імплементацією Мінських угод і нормандського формату. Вона підкреслила, що гарантіями безпеки має бути відведення Росією своїх військ від наших кордонів.

"Неприйнятно, коли агресор висуває якісь вимоги, підкріплючи це танками. Це погроза новою війною без просування щодо мирного вирішення в мінському і нормандському форматі. Росія намагається навʼязати порядок денний замість повернення до перемовин. Обговорення гарантій безпеки має починатися з відведення військ від кордонів України", – заявила віцепремʼєрка.

Нагадаємо, пропозицію провести засідання Комісії Україна-НАТО під час розмови з американським президентом Джо Байденом висловив Володимир Зеленський. Байден цю пропозицію підтримав.

10 січня відбуваються перемовини формату Росія-США в Женеві, в 12 січня – засідання Ради НАТО-Росія.

Метою перемовин є обговорення з Росією деескалації в Україні та кремлівських "гарантій безпеки" – ультиматуму не брати до НАТО ні Україну, ні інші держави на сході Європи.

НАТО цю вимогу відкидає, але готове до обговорення зменшення масштабів військових навчань і відмови від розміщення американських ракет в Україні.