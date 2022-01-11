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"Якщо напад станеться, ми відповімо чітко, у будь-який спосіб", – заступниця голови МЗС Джаппарова про Росію

В інтервʼю британському каналу ITV News вона прокоментувала переговори США і Росії. 

"Якщо напад станеться, ми відповімо чітко, у будь-який спосіб", – заступниця голови МЗС Джаппарова про Росію
Эмине Джапарова
Фото: http://mip.gov.ua

Україна вірить у США як в надійного партнера в контексті перемовин Штатів і Росії, які відбулися вчора в Женеві. Про це заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила в інтервʼю британському каналу ITV News, частини з якого у Twitter оприлюднила журналістка Емма Барроус.

"США є нашим стратегічним партнером. Ми віримо в систему США і інституції щодо позицій України", – цитує заступницю міністра Барроус.

Джаппарова під час розмови, згідно з викладом журналістки, додала, що держава попереджала європейських і американських партнерів, що безпеку України не можуть обговорювати без самої України. 

"Ми були дуже чіткі у поясненні Росії, чого вона має очікувати в разі нової атаки України: дипломатичної, економічної і безпекової відповіді. Головною ідеєю російської політики є збереження контролю над країнами колишнього Радянського Союзу. Але холодна війна закінчилася", – сказала також вона в інтервʼю.

Говорячи про можливий новий напад Росії, заступниця міністра зазначила, що Україна – вже не така, як у 2014 році, під час першого вторгнення.

"Українська армія кардинально відрізняється. Йдеться не лише про військову відповідь, а й про впевненість. Якщо напад станеться, ми відповімо чітко, у будь-який спосіб", – зауважила вона. 

Нагадаємо, вчора в Женеві пройшли більш ніж семигодинні переговори представників США і Росії. Росія не дала прямої відповіді на заклики до деескалації на кордоні з Україною, натомість продовжила вимагати, щоб Україна ніколи не могла стати членом НАТО.

Штати, як і раніше, відповіли на це, що відкидають згортання політики відкритих дверей Альянсу

Женевській саміт США і Росії – тільки перший раунд у намаганнях домовитися з Москвою про зниження напруженості в Україні та біля її кордонів. На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, а на цей четвер – засідання Постійної ради ОБСЄ.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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