США відкидають можливість згортання політики відкритих дверей НАТО, - Держдеп

Делегація США під час зустрічі з представниками Росії в Женеві відкинула будь-які можливості згортання політики відкритих дверей НАТО для інших країн, зокрема для України.

Про це заявила за результатами зустрічі глава делегації США, перший заступник державного секретаря Венді Шерман, передає "Укрінформ".

"Ми рішуче відкидаємо пропозиції (російської сторони – ред.) щодо (гарантій – ред.) безпеки, які в Сполучених Штатах просто не приймаються. Ми не дозволимо нікому згорнути політику відкритих дверей НАТО", - заявила глава американської делегації під час телефонного брифінгу після зустрічі з росіянами.

Сьогодні у Женеві завершилася зустріч представників США і Росії, на якій говорили про стратегічну стабільність і висунуті Кремлем "гарантії безпеки". Переговори тривали близько семи з половиною годин.

Російську делегацію очолив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, американську – заступниця державного секретаря Венді Шерман.

Венді Шерман підкреслила прихильність Сполучених Штатів до міжнародних принципів суверенітету, територіальної цілісності та свободи суверенних держав при виборі альянсів.

Після завершення перемовин Шерман також додала, що США відкриті взаємним лімітам з військових навчань та заходів щодо забезпечення прозорості з РФ.

Нагадаємо, РФ намагається просунути свої "гарантії безпеки", що передбачають юридичні гарантії заборони на прийняття до НАТО України та інших країн на сході Європи. Також Росія вимагає відмову від будь-якої військової діяльності в Україні й інших країнах Східної Європи, на Закавказзі, у Центральній Азії.

НАТО і держави-члени відкидають можливість Росії диктувати, хто може чи не може долучитися до Альянсу.

Сьогоднішні перемовини з Росією – тільки перший раунд у намаганнях домовитися з Москвою про зниження напруженості в Україні та біля її кордонів. На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, а на цей четвер – засідання Постійної ради ОБСЄ.