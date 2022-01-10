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Тіла "бойовиків", які брали участь у заворушеннях, вкрали з моргів їхні "спільники", – президент Казахстану

Кількість жертв серед цивільних досі не відома.

Тіла "бойовиків", які брали участь у заворушеннях, вкрали з моргів їхні "спільники", – президент Казахстану
Фото: tengrinews.kz

У Казахстані в протестах брали участь якісь "закордонні бойовики", але їхні тіла з моргів та вулиць забрали інші терористи "відомого походження".

По це президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв розповів лідерам держав-союзників на нараді глав країн Організації договору колективної безпеки (ОДКБ), пише "Новая газета".

"З упевненістю кажу про пряму участь терористів, у тому числі закордонних бойовиків, в агресії проти Казахстану. Невипадково бандити нападали ночами на морги, забирали та відвозили тіла своїх загиблих спільників. Вони також забирали тіла бойовиків з поля бою. Це є практика міжнародних терористів відомого походження. Саме так вони замітають сліди", – заявив Токаєв.

Він також пообіцяв надати докази підготовки "терористичної агресії" проти Казахстану, але "пізніше".

Під час протестів у Казахстані з 2 по 10 січня загинуло 16 силовиків, кількість жертв серед цивільних невідома. Затримано майже 8000 протестувальників.

У країні розгорнуто "миротворчі сили" ОДКБ – 2300 осіб із Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану та Таджикистану. Вони дислоковані в Нур-Султані, Алмати, Алматинській області. На чолі контингенту командувач Повітряно-десантних військ РФ генерал Андрій Сердюков, котрий керував захопленням Криму.

Раніше президент Росії Володимир Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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