У Казахстані помер третій високопоставлений силовик

У колишній столиці Казахстану Алмати помер заступник начальника управління поліції Турксибського району, полковник Танат Назанов. Про це повідомляє інформагентство Kazinform.

У Департаменті поліції Алмати підтвердили факт смерті Таната Назанова. Там повідомили, що сьогодні, 10 січня, до приїзду швидкої допомоги полковник помер на робочому місці. Смерть констатували об 11 годині. Її причиною назвали інфаркт.

Як стверджує агентство, за час масових протестів у Казахстані загинуло 16 співробітників поліції, понад 1 300 силовиків зазнали поранень.

Це вже третя смерть серед казахських високопосадовців-силовиків.

Раніше стало відомо про загибель начальника поліції Жамбилської області Казахстану Жаната Сулейменова. Він нібито вчинив самогубство. Крім того, вранці 10 січня правоохоронці виявили мертвим полковника Комітету національної безпеки (КНБ) країни Азамата Ібраєва. Тіло чоловіка знайшли у дворі його будинку. Точні причини загибелі силовика не повідомляються.