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Україна закликає новий уряд Німеччини надати Києву оборонну зброю для захисту від Росії, - посол

"Берлін несе таку саму історичну відповідальність перед Україною, як і перед Ізраїлем".

Україна закликає новий уряд Німеччини надати Києву оборонну зброю для захисту від Росії, - посол
Андрій Мельник
Фото: germany.mfa.gov.ua

Україна вимагає від нового уряду Німеччини негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від Росії.

Про це в інтерв'ю газеті Berliner Morgenpost заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Україна вимагає від нового уряду Німеччини відкинути морально хибну політику блокування і негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від Російської Федерації. Берлін несе таку саму історичну відповідальність перед Україною, як і перед Ізраїлем", - написав Мельник у Twitter із посиланням на своє інтерв'ю.

Посол вважає, що небажання Берліна надавати Україні зброю може негативно відбитися на стані відносин між країнами.

Нагадаємо, у грудні минулого року Берлін через Агентство НАТО з підтримки та постачання наклав вето на закупівлю Україною збройних систем для протистояння російській агресії.  За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, вето стосувалося закупівлі Україною рушниць проти безпілотників, а також антиснайперських систем через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що деескалації треба досягати дипломатичним шляхом - через перемовини з Росією в різних форматах.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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