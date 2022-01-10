Україна закликає новий уряд Німеччини надати Києву оборонну зброю для захисту від Росії, - посол

"Берлін несе таку саму історичну відповідальність перед Україною, як і перед Ізраїлем".

Україна вимагає від нового уряду Німеччини негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від Росії.

Про це в інтерв'ю газеті Berliner Morgenpost заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Україна вимагає від нового уряду Німеччини відкинути морально хибну політику блокування і негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від Російської Федерації. Берлін несе таку саму історичну відповідальність перед Україною, як і перед Ізраїлем", - написав Мельник у Twitter із посиланням на своє інтерв'ю.

Посол вважає, що небажання Берліна надавати Україні зброю може негативно відбитися на стані відносин між країнами.

Україна вимагає від нового уряду Німеччини відкинути морально хибну політику блокування і негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від 🇷🇺агресії. Берлін несе таку ж історичну відповідальність перед Україною як і перед Ізраїлем: інтерв‘ю газеті Berliner Morgenpost pic.twitter.com/aQtb84zD25 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 10, 2022

Нагадаємо, у грудні минулого року Берлін через Агентство НАТО з підтримки та постачання наклав вето на закупівлю Україною збройних систем для протистояння російській агресії. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, вето стосувалося закупівлі Україною рушниць проти безпілотників, а також антиснайперських систем через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що деескалації треба досягати дипломатичним шляхом - через перемовини з Росією в різних форматах.