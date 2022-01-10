Представниця Держдепу провела попередні перемовини з заступником голови МЗС Росії у Женеві

Співрозмовники обговорили теми, які будуть підніматися на російсько-американському саміті.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман зустрілася із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим у Женеві.

Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

Зазначається, що співрозмовники попередньо обговорили теми, винесені на позачергове засідання Діалогу зі стратегічної стабільності (SSD) 10 січня.

Шерман наголосила на відданості США міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності та свободи суверенних держав обирати союзи. Вона також підтвердила, що "США вітатимуть справжній прогрес, досягнутий за допомогою дипломатії".

"Сполучені Штати обговорюватимуть окремі двосторонні питання з Росією, але не обговорюватимуть європейську безпеку без наших європейських союзників і партнерів", - наголосили в Держдепі.

Шерман також зазначила, що обговорення окремих тем буде зарезервовано для засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі 12 січня і засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.

Нагадаємо, 10 січня представники Росії та США проведуть саміт у Женеві. Також сьогодні відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО – на два дні раніше, ніж засідатиме Рада НАТО-РФ. На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій РФ також братиме участь. Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем "гарантії безпеки Європи", які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не очікує прориву на американсько-російських перемовинах, але сподівається, що можуть бути галузі, в яких сторони можуть домовитися.

Раніше Рябков також заявив, що Москва не має оптимізму напередодні переговорів зі США. Прибувши на перемовини у Женеву, він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, що НАТО "треба збирати манатки та повертатися до рубежів 1997 року".