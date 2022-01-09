У Казахстані затримали джазового музиканта з Киргизстану, піаніста, керівника джазового оркестру з Бішкека Вікрама Рузахунова нібито за участь у протестах.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У неділю, 9 січня, казахстанські ЗМІ опублікували відео допиту одного з затриманих. На ньому чоловік каже, що прилетів із Киргизстану, погодившись із пропозицією деяких "невідомих людей" брати участь у протестах за 90 тисяч тенге (у перерахунку близько 200 доларів).

Родичі Рузахунова упізнали його на відео.

Затриманий говорить, що йому нібито оплатили переліт до Казахстану, розмістили в одній із квартир в Алма-Аті і що разом з ним були "люди з Узбекистану та Таджикистану". Однак, він нібито злякався і поїхав, а згодом його затримали силовики.

Родичі Рузахунова вважають, що його катували. Члени сім'ї повідомили, що не можуть до нього додзвонитися та звертаються через ЗМІ до компетентних органів

Того ж дня кілька десятків людей вийшли на мітинг до посольства Казахстану у Бішкеку. На акцію приїхав голова Держкомітету національної безпеки Киргизстану Камбичек Ташієв.

"Ми точно знаємо, що Вікрам Рузахунов жодним чином не є терористом", - заявив він.

"Нас зачіпає, що почали показувати нашого громадянина, тим більше доброчесного громадянина нашої країни, музиканта, громадського діяча. Його показали як терориста. Це нас зачепило", - наголосив глава ДКНБ.

Ташієв пообіцяв, що влада в Бішкеку "не мовчатиме" і повідомив, що Киргизстан направив Казахстану ноту протесту.

У МВС Киргизстану також заявили, що проводять відповідні заходи для з'ясування всіх обставин факту затримання Рузахунова.

Нагадаємо, в Казахстані продовжуються “зачистки” населених пунктів. Наразі порушено 125 кримінальних справ, до органів поліції доставлено 5,8 тисяч осіб, серед них є багато іноземців.

На тлі масових протестів, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 5 січня звернувся до ОДКБ з проханням "допомогти". Організація вирішила спрямувати туди своїх військових для придушення протестів. Росія відправила своїх десантників. Керувати операцією призначили російського генерала, який керував окупацією Криму.

Під час протестів влада Казахстану вимикала звʼязок та Інтернет, а по всій території Казахстану оголосили надзвичайну ситуацію. Боротьбу з протестами називають "антитерористичною операцією". Президент дозволив військовим стріляти без попередження на ураження.

З початку протестів у Казахстані затримали понад 4,4 тис. людей. Точна кількість жертв невідома.