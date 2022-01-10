МОЗ Казахстану назвало дані про 164 загиблих на протестах "технічною помилкою"

Міністерство охорони здоров'я Казахстану спростувало інформацію про 164 загиблих під час протестів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Раніше у неділю, 9 січня, в Телеграм-каналі міністерства опублікували дані про 164 загиблих. Пізніше влада Казахстану назвала цю публікацію "технічною помилкою".

Таким чином, офіційна кількість жертв, зокрема серед цивільних, залишається невідомою. Влада Казахстану не надає цих даних.

Раніше повідомлялося про загибель 18 силовиків та 26 "озброєних людей". Дитячий омбудсмен Аружан Саїн також повідомляла про загибель в Алмати двох дітей.

Влада Казахстану на тлі напруженої обстановки блокує інтернет, населення залишається в умовах інформаційного вакууму. Більшість сайтів недоступна, відкриваються лише сайти кількох контрольованих владою ЗМІ.

Влада стверджує, що заворушення в країні влаштували "терористи", у тому числі - підготовлені за кордоном. МВС Казахстану повідомило, що серед затриманих є "громадяни сусідньої держави", але назва країни не уточнювалася.

Загалом за останні дні було затримано близько 6 тисяч людей, причому більшість з них, як випливає з офіційних даних, не звинувачується у злочинах та насильницьких діях.

У п'ятницю у своєму зверненні президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що "у захопленні найбільшого міста країни Алмати взяли участь 20 тисяч бойовиків". Жодних доказів цього не наводиться.

10 січня у Казахстані оголошено днем жалоби.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що начальник департаменту поліції Жамбилської області Казахстану Жанат Сулейменов наклав на себе руки. Також повідомляється, що у дворі свого будинку в Нур-Султані знайшли мертвим полковника Комітету національної безпеки Азамата Ібраєва.

2 січня в Казахстані почалися протести. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат, а годом стало відомо про захоплення аеропортів. Влада міста почала "антитерористичну операцію" і запровадила надзвичайний стан.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан.

Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам. Наразі МВС Казахстану повідомляє про більше ніж 5 тис. затриманих.