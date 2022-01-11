У Казахстані призначили нового премʼєр-міністра

Новим премʼєр-міністром Казахстану став Аліхан Смаілов, який виконував обовʼязки голови уряду після розпуску попереднього складу.

Його кандидатуру запропонував президент Касим-Жомарт Токаєв, і парламент – Мажиліс – підтримав, повідомляють "Новости Казахстана" в Telegram.

40-річний Смаілов з 2015 по 2018 був помічником президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, у 2018-2019 був міністром фінансів, потім став першим заступником премʼєр-міністра – міністром фінансів, а в січні 2021 одержав перепризначення на цю посаду.

Уряд Казахстану було розпущено 5 січня на тлі масових протестів, що почалися як реакція на значне здорожчання газу для автомобілів. Токаєв прийняв відставку голови уряду Аскара Маміна, що автоматично означало розпуск всього кабінету.

Члени уряду мали продовжувати виконання обовʼязків до затвердження нового складу.

Розпуск уряду – один із кроків, на які пішла казахстанська влада для заспокоєння масових повстань, що місцями переросли в заворушення і супроводжувалися випадками мародерства і вандалізма.

Крім економічних вимог зниження вартості газу, мітингарі наполягали і на остаточному відході від влади Назарбаєва. Вичерпного списку вимог не було, як і лідера протестів – побажання мітингарів в ефірах каналів озвучували представники політичної опозиції.

Зрештою Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки – ці поноваження на себе перебрав Токаєв. Таке рішення не заспокоїло протестувальників, а президент Казахстану звернувся до країн ОДКБ з проханням надіслати "миротворців". Командувати надісланими військами Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану і Таджикистану призначили генерала, який керував окупацією Криму. Перші військові підрозділи Росії прибули в Казахстан вранці 6 січня. Загалом з різних країн прибуло близько 2000 військових. 11 січня Токаєв оголосив про завершення місії ОДКБ в Казахстані.