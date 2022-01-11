Адміністрація Байдена "непомітно" санкціонувала надання Україні ще $200 млн на оборону, – CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена в кінці грудня санкціонувала виділення для України додаткових 200 млн доларів на сферу оборони. Про це повідомляє американський канал CNN у матеріалі про перемовини США і Росії, що пройшли в Женеві 10 січня.

"США непомітно виділили 200 млн доларів на безпеку України", – йдеться в ньому.

Пакет безпеки включає постачання того ж озброєння, яке Україна отримувала від США раніше, зокремай й стрілецької зброї і боєприпасів, запчастини для технчки, медичне обладнання.

Джерела каналу кажуть, що адміністрація таємно повідомила про своє рішення Конгрес на початку січня. Деякі посадовці дізналися про це за секретними каналами.

У Держдепі кажуть, що відправка нового пакету допомоги може зайняти певний час, оскільки зараз лише завершують постачання обладнання на суму в 60 млн доларів, яке було схвалено влітку.

"Я не збираюся вникати в кожен транш і оновлення допомоги в галузі безпеки. Річ у тому, що за останній рік ми надали Україні більше допомоги в галузі безпеки, ніж за весь час з 2014. Ці поставки тривають, і найближичми тижнями заплановано ще постачання", – повідомив журналістам представник Держдепу.

Рішення було ухвалено на тлі стягнення Росією своїх військ до кордонів України, яке викликало побоювання про нове вторгнення. Припускають, що його не розголошували через вже заплановані перемовини з Росією, щоб не ускладнювати ситуацію. Росія, як відомо, послідовно звинувачує Штати в "накачуванні" України зброєю.

Журналістка CNN Кейлі Етвуд у Twitter повідомила, що інформацію про виділення додаткових $200 млн підтвердили чотири джерела.

Восени цього року, коли Росія знову активізувала перекидання своїх військ і техніки до кордонів України, міністр оборони Олексій Резніков повідомив про формування заявки для отримання конкретної допомоги з боку Сполучених Штатів у сфері безпеки й оборони. Він відмовився розкривати деталі, але сказав, що найбільше Україна потребує захисту з повітря та моря.

Також у листопаді CNN з посиланням на джерела повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена зважує рішення про надсилання військових радників та нового обладнання включно зі зброєю в Україну на тлі нарощування Росією сил на кордонах.

За словами співрозмовників, у пакет допомоги з летальною зброєю можуть входити нові протитанкові ракети Javelin, інші ракети та міномети. Також розглядається як варіант ПЗРК Stinger.

Штати постачають в Україну, зокрема, медичне обладнання, боєприпаси, високоточне озброєння, засоби радіолокаційного спостереження. У 2021 держава отримала від ША допомоги на суму більше 275 млн доларів.