Боррель не виключає повномасштабного вторгнення РФ в Україну

"На іншому боці кордону перебувають100 тис. російських солдатів. Я вважаю, що вони прийшли туди не для того, щоб пити каву".

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель не відкидає можливості повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Про це Боррель заявив в інтерв'ю BBC Radio 4 у понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

На питання, чи є ризик повномасштабного вторгнення, Боррель відповів: "Чому ні? Зараз на іншому боці кордону знаходяться 100 тис. російських солдатів, і я вважаю, що вони прийшли туди не для того, щоб пити каву. Це загроза використання сили".

Він додав, що риторика Росії щодо України спільно з концентрацією військової сили на кордоні непокоїть Україну, НАТО та ЄС.

Раніше Боррель попередив про загрозу європейській безпеці. Очільник європейської дипломатії вважає, що Москва навмисно ігнорує Брюссель під час обговорення цього питання.

Нагадаємо, 4 січня Боррель відвідав Україну з візитом. Ця поїздка стала першою для нього у 2022 році. 5 січня разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою він відвідав лінію зіткнення в Станиці Луганській.

В інтерв'ю німецькому виданню Die Welt Боррель заявив про бажання Євросоюзу брати участь у перемовинах США та РФ щодо безпеки. Голова європейської дипломатії наголосив, що будь-які дискусії щодо європейської безпеки мають відбуватися у координації з ЄС та за його участі.