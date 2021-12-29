Євросоюз хоче брати участь у перемовинах США та РФ щодо безпеки

"Ми не хочемо і не можемо собі дозволити бути сторонніми глядачами, через голову яких ухвалюються рішення".

Будь-які дискусії щодо європейської безпеки мають відбуватися у координації з ЄС та за його участі. Тому Євросоюз хоче взяти участь у переговорах між США та Росією щодо деескалації напруженості на російсько-українському кордоні.

Про це верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, передає "Німецька хвиля".

"Ми не хочемо і не можемо собі дозволити бути сторонніми глядачами, через голову яких ухвалюються рішення", – наголосив він.

На переконання Борреля, "якщо Москва в січні хоче розпочати обговорення архітектури безпеки в Європі та говорити про гарантії безпеки, то це не ті обставини, які стосуються лише Америки та Росії".

"ЄС має бути присутнім на цих переговорах, такі переговори лише тоді матимуть сенс, якщо вони пройдуть у тісній координації та за участю ЄС", – наголосив глава європейської дипломатії.

На думку Борреля, Росія хотіла б мати таку ситуацію, коли дві сторони "розділяють між собою сфери впливу" без урахування ЄС. "Ми ніколи із цим не погодимося", - запевнив він.

Глава європейської дипломатії також розкритикував "цілком неприйнятні умови, насамперед, якщо враховувати Україну", що висуваються Росією разом з її закликами до гарантій безпеки та нерозширення НАТО на схід. Право будь-якої держави самостійно вирішувати, входити чи не входити до будь-яких альянсів, не може ставати предметом дискусій, зазначив представник ЄС.

Напередодні прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс гарантував європейцям "прозорість та солідарність" під час переговорів США та Росії, запланованих на 10 січня у Женеві, проте не обіцяв залучити ЄС до участі в них. Зустріч проходитиме у двосторонньому форматі стратегічного діалогу про безпеку.

Раніше в російському МЗС заявили, що перемовини Росії зі США щодо "гарантій безпеки" або ж нерозширення блоку НАТО пройдуть за день до саміту Кремля і Північноатлантичного Альянсу.

На тлі стягування своїх військ і техніки до кордонів України Володимир Путін висунув блоку НАТО умову – не приймати нових членів серед країн Східної Європи. Фактично це є ультиматумом не брати в НАТО Україну, але сам Путін ультимативність заперечує. Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав поширення НАТО на країни колишнього СРСР "питанням життя та смерті" для Росії.

15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

При цьому Путін відмовився давати гарантії ненападу Росії на Україну.

США висловили готовність до діалогу з РФ, але відкинули можливість того, що Росія може вирішувати, кого брати чи не брати в НАТО.