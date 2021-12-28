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Держсекретарку МОЗ Інну Солодку перевели в Мінекономіки

Артема Янчука поновили на посаді.

Держсекретарку МОЗ Інну Солодку перевели в Мінекономіки
Інна Солодка
Фото: moz.gov.ua

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 28 грудня, призначив Інну Солодку державною секретаркою Міністерства економіки.

Відповідне розпорядження № 1740-р підписав голова уряду Денис Шмигаль.

"Призначити Солодку Інну Василівну державним секретарем Міністерства економіки України з 29 грудня 2021 р. строком на п’ять років з урахуванням часу призначення на посаду згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1346 з оплатою праці відповідно до законодавства", – сказано в документі.

Іншим своїм розпорядженням прем’єр-міністр поновив Артема Янчука на посаді державного секретаря Міністерства охорони здоров’я.

"На виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 8 лютого 2021 р. поновити Янчука Артема Олександровича на посаді державного секретаря Міністерства охорони здоров’я України з 13 жовтня 2019 року", – сказано в розпорядженні Кабміну № 1738-р.

Нагадаємо, Інну Солодку було призначено держсекретаркою МОЗ у грудні 2019-го. Два місяці перед тим вона виконувала обов’язки призначеного при Уляні Супрун державного секретаря Артема Янчука. До того Солодка очолювала юридичний департамент Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Янчука звільнили з посади держсекретаря з порушенням законодавства після того, як він пішов у декретну відпустку.

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун також вказувала на те, що Солодка – колишня колега Андрія Пивоварова, голови юридичної служби МОЗ при Раїсі Богатирьовій. Після МОЗ він перейшов у департамент правової роботи Мінагрополітики, у підпорядкуванні якого був Держгеокадастр.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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