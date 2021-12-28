Величезний банер із портретом керівника Організації українських націоналістів Степана Бандери розмістили на адміністративній будівлі Тернопільської обласної ради.

Таке розпорядження дав голова облради представник ВО "Свобода" Михайло Головко.

"Переконаний, саме на таких постатях, як Степан Бандера, повинні зростати наші діти!", – заявив Головко.

Фото: facebook.com/Holovko.Mykhailo

Голова облради додав, що банер розмістили для привернення уваги населення Тернопільської області до відзначення Дня народження Провідника та Героя України.

"1 січня ми відзначатимемо 113-ту річницю від Дня народження Степана Бандери. Цього дня о 16:30 у Тернополі розпочнеться традиційна смолоскипна хода. Збір біля стадіону ім. Р. Шухевича", – додав політик.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня в Тернополі пам'ятник Бандері, який розташований у парку навпроти адмінбудівлі облради та ОДА, взяли під цілодобову охорону.

21 грудня у пам'ятник Бандері кинули яйцем. За тиждень до того його облили червоною фарбою. Вандалів встановили. Ними виявилися двоє 21-річних мешканців Житомирщини.

Пам'ятник Бандері в Тернополі встановили у 2008 році напередодні 100-річчя від дня народження провідника ОУН.

Степан Бандера народився в 1909 році в селі Старий Угринів (нині – Калуський район Івано-Франківської області) у родині місцевого священника. У 1940 він очолив Організацію українських націоналістів. Був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським 15 жовтня 1959 року.

Третій президент Віктор Ющенко в останній рік своєї каденції підписав указ про присвоєння Бандері звання Героя України. Через кілька місяців при Вікторі Януковичі Донецький окружний адміністративний суд визнав цей указ незаконним і скасував.

Чинний президент Володимир Зеленський уникає прямої відповіді на питання про ставлення до особистості Степана Бандери.