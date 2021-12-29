Адвокат Порошенка подав 18 клопотань у справі про держзраду

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань подав до ОГПУ низку клопотань через порушення закону у справі про держзраду проти Порошенка. Про це він заявив під час брифінгу під стінами ОГУ.

На думку Голованя, справа порушена через зростання рейтингу Порошенка.

«Ситуація з політичними переслідуваннями Петра Порошенка загострилася. Ми тепер вже точно знаємо з чим це пов’язано, оскільки саме сьогодні опубліковані результати соціологічних досліджень Центру Разумкова, відповідно до яких Порошенко навіть перемагає. Не те, що зрівнявся, а навіть перемагає Зеленського у другому турі виборів, якщо б такі відбулися. Тобто причина цього загострювання, цих політичних переслідувань тепер вже доказово нам відома», – зазначив адвокат.

Ігор Головань зауважив, що подав до генпрокурора 18 клопотань. Зокрема, клопотання про виклик у якості свідків у справі президента Володимира Зеленського, голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію, віцепрем’єрку Ірину Верещук, народних депутатів з монобільшості Данила Гетманцева, Мар’яну Безуглу та Федора Веніславського, які публічно заявляли про нібито відомі їм факти правопорушень з боку Порошенка.

«Оскільки їм такі факти начебто відомі, то доцільно їх допитати як свідків. Ми відповідне клопотання подали. Це клопотання було отримано Офісом генпрокурора 23-24 грудня. Термін на розгляд – три дні. Відповідно сьогодні ці документи мали бути вже готові і відповідно до закону про результат повідомляється той, хто заявив клопотання. Тобто мені має бути вручений документ, який підтверджує або постанову про відмову, або підтвердження того, що клопотання задоволене», – заявив Головань.

Він також зазначив, що у повідомленні про підозру багато сторінок про статут Організації Об’єднаних Націй. Відповідно правозахисники подали клопотання про витребування статуту ООН і витребування матеріалів кримінального провадження, яке було про вугілля з Південно-Африканської республіки, вимагали ознайомлення з матеріалами, огляду інтернет-сторінок, де були розслідування журналістів про незаконність дій і низьку якість вугілля з Південно-Африканської республіки.

«Це маса конкретних речей, які повинно слідство перевірити. І головне – це факт політичних переслідувань. Ми вважаємо, що допит Зеленського, Гетьманцева, Верещук, Арахамії, Безуглої і Веніславського підтвердить наше твердження щодо політичного переслідування», - зазначив Ігор Головань.