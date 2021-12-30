Зеленський встановив терміни військового призову у 2022 році

Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення строків призову на строкову військову службу в 2022 році.

В указі №687/2021 від 29 грудня повідомляється, що, як і цього року, призов відбудеться у квітні-червні та жовтні-грудні.

Чисельність призовників пізніше повинен визначити Кабінет міністрів. Уряд також повинен встановити обсяги видатків для проведення чергових призовів.

Призовні комісії розпочнуть роботу з 1 квітня та 1 жовтня, а підготовчі заходи заплановано розпочати на місяць раніше цих дат.

Військовослужбовців строкової військової служби не збираються залучати до виконання бойових завдань в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Крім того, указ передбачає, що звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, також передбачено провести у квітні-червні та жовтні-грудні.

Нагадаємо, що у 2021 році на службу призвали 14,2 тис. строковиків під час весняного призову і 13,6 тис. під час осіннього.

Термін військової служби для призовників становить 18 місяців, а для тих, хто здобув вищу освіту - рік.