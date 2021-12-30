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Байден та Зеленський проведуть телефонну розмову найближчим часом

Конкретно запланованої розмови між двома лідерами в графіку наразі немає.

Байден та Зеленський проведуть телефонну розмову найближчим часом
Фото: РБК-Україна

Президенти США і України Джо Байден та Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову ближчим часом. Сторони обговорять, зокрема, ситуацію, пов’язану із загрозами з боку РФ, а також діалог з російською стороною.

Про це повідомив у середу під час телефонного брифінгу високопоставлений представник адміністрації США, передає "Укрінформ".

"Можна очікувати, що президент Байден і президент Зеленський підтримуватимуть тісний контакт. Ми поки не маємо конкретно запланованої в графіку розмови, але вони знову поговорять у скорому часі", - зауважив чиновник.

Він підтвердив, що президент Байден дотримується принципу не обговорювати питань, пов’язаних із союзниками та партнерами без їхньої участі.

У цьому зв’язку представник адміністрації підкреслив, що контакти з українською стороною на високому рівні відбуваються на щоденній основі. Чиновник також зазначив, що Білий дім обов’язково поділиться інформацією щодо наступних переговорів між президентами США і України.

У четвер, 30 грудня, президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, переговори Путіна і Байдена відбулася 7 грудня на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України. Через два дні з президентом США поговорив Володимир Зеленський. Він розповів, що Путін запевнив Байдена, що не збирається продовжувати ескалацію військової агресії щодо України.

12 грудня в Кремлі анонсували нові переговори Путіна і Байдена.

На 10 січня 2022 року заплановані перемовини США і Росії щодо України. В адміністрації Байдена раніше заявляли, що переговори не передбачають персональної розмови між президентами

Росія і США мають обговорити проєкт угоди з НАТО та договору зі Штатами про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. На 12 січня також планується засідання ради Росія-НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 число.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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