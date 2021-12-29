До рейду на офіс медіа залучили більше 200 силовиків.

Фото: EPA/UPG Рейд на редакцію

Гонконгу поліція національної безпеки провела обшуки в офісі продемократичного онлайн-видання Stand News і заарештувала шістьох людей. Їм інкримінують "крамольні публікації", пише Reuters

Stand News – неприбуткове і найвідоміше продемократичне видання Гонконгу.

У рейді на ЗМІ брали участь близько 200 силовиків. Вони заявили, що мають ордер на "вилучення відповідних журналістських матеріалів".

Фото: EPA/UPG Обшуки і вилучення матеріалів

"Було задіяно більш ніж 200 поліцейських у формі та цивільному одязі", – повідомили самі правоохоронці.

Фото: EPA/UPG

Вони додали, що арештували трьох чоловіків і трьох жінок віком 34-37 років за підозрою в змові з метою публікації крамольних матеріалів. Про що саме мова і хто заарештований – не повідомляється.

Особи заарештованих розкрили в Stand Media. Це колишні члени правління Маргарет Нг (ексдепутатка ввд демократів), попспівачка Деніз Хо, а також Чоу Татчі і Крістін Фанг. Заарештовані і колишній головний редактор Чунг Пуі-куен та в.о. головного редактора Патрік Лам.

Фото: EPA/UPG Працівник Stand News спілкується з пресою після обшуків

Заступника головного редактора і голову Гонконгської асоціації журналістів Ронсона Чана не затримали, але конфіскували його компʼютер, телефон, планшет, посвідчення журналіста і документи під час обшуку в його будинку.

Гонконг – колишня британська колонія, що перейшла під фактичне управління Китаєм в 1997 році. Влада КНР систематично проводить рейди проти продемократичних медіа Гонконга. Цього червня була закрита найбільша продемократична газета Apple Daily, заснована медіамагнатом Джиммі Лаєм у 1995 році. Сам Лай – за ґратами.