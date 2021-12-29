Німеччина передасть українським військовим мобільний госпіталь, - Резніков

Загалом з 2014 року Німеччина надала понад 13 мільйонів євро на фінансування медичних постачань та обладнання.

Уряд Німеччини у січні 2022 року передасть українським Військово-повітряним силам мобільний польовий госпіталь.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"З 2014 року понад 160 наших військових пройшли лікування у Німеччині. Загалом з 2014 року Німеччина надала понад 13 мільйонів євро на фінансування медичних постачань та обладнання. Також завдяки нашим партнерам у січні 2022 року українські Військово-повітряні сили отримають мобільний польовий госпіталь Role-2! Ми цінуємо це", - написав Резніков.

Since 2014, more than 160 of our military have been treated in 🇩🇪. In total, since 2014 🇩🇪 has transferred over €13million in medical supplies&equipment.Also,thanks to our partners,in January 2022 🇺🇦AF will receive a mobile field hospital Role-2!We appreciate this @AnkaFeldhusen pic.twitter.com/ZYLYbPPA5H — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 28, 2021

Нагадаємо, раніше німецьке видання Bild повідомило, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала поставку Україні озброєння в рамках НАТО. За даними видання, з травня 2021 року Німеччина блокує іншим членам Альянсу можливість продавати зброю Україні. Зокрема, йдеться про партію з 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

Міністр оборони Олексій Резніков також говорив, що минулого місяця Берлін через Агентство НАТО з підтримки та постачання наклав вето на закупівлю Україною збройних систем для протистояння російській агресії.