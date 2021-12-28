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Авіація НАТО виконала майже 300 вильотів на перехоплення російських літаків у 2021

Більшість перехоплень було здійснено у небі над країнами Балтії.

Авіація НАТО виконала майже 300 вильотів на перехоплення російських літаків у 2021
Eurofighter (архівне фото)
Фото: wikipedia.org

Винищувачі НАТО в Європі в 2021 році 370 разів піднімали в небо за тривогою, з них – 290 вильотів виконали для ідентифікації та спостереження за російськими літаками. Лише в поодиноких випадках йшлося про військову авіацію інших держав або не відразу ідентифіковані пасажирські або транспортні борти.

Про це представник Альянсу заявив у ніч проти вівторка, 28 грудня, передає DW.

Більшість перехоплень було здійснено у небі над країнами Балтії. Зазвичай такі місії проходили без інцидентів і винищувачі НАТО просто супроводжували російські літаки з цього району. Лише деякі з них вторглися в повітряний простір країн-членів НАТО.

Повітряне спостереження у країнах Балтії посилили у 2014 році після початку збройного конфлікту на сході України на прохання Литви, Латвії та Естонії. Загалом понад 60 натівських винищувачів, зокрема й шість бойових літаків Бундесверу Eurofighter, готові до виконання місії з контролю повітряного простору, пояснив представник НАТО. Під час вильоту за тривогою винищувачі повинні бути в повітрі протягом декількох хвилин, щоб визначити, наприклад, за допомогою візуального контакту чи становить підозрілий літак загрозу. За потреби його можна зупинити силою.

У 2021 році кількість бойових вильотів винищувачів НАТО, пов'язаних з російською авіацією, трохи знизилася. Роком раніше їх було близько 350.

Своєю чергою заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін раніше звинуватив НАТО в "цілеспрямованих провокаціях". За його словами, у Чорноморському регіоні порівняно з 2020 роком інтенсивність залучення розвідувальної авіації НАТО зросла на понад 60 відсотків, а кількість вильотів літаків збільшилася з 436 до 710.

Крім того в середині грудня Росія направила до Білорусі стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 для спільного патрулювання регіонів уздовж західного кордону.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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