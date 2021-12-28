Віцепрем'єр Росії закликав позбавити США прапора та гімну на Олімпіаді за дипбойкот

До дипбойкоту Ігор у Пекіні приєдналося ще кілька країн.

Віцепрем'єр РФ Дмитро Чернишенко закликав позбавити США прапора та гімну на Олімпіаді за те, що вони оголосили дипломатичний бойкот Іграм-2022 у Пекіні.

"Бойкоти ніколи не приносили користі, усі згадуватимуть про це з гіркотою. Шкода, що Держдеп США знову розігрує цю карту. Щойно Олімпіада, вони знову дістають ці шаблони. Думаю, було б справедливо позбавляти прапорів і гімнів тих, хто бойкотує", – цитує Чернишенка championat.com.

"Щодо бойкотів завжди йде лукавство і пересмикування. Це все треба пояснювати та розповідати, це місія ЗМІ. Не можна бойкотувати, не повинна політика втручатися у спорт. Це вже підтверджено. Олімпійські ігри є зосередженням найбільшої аудиторії, і хтось це використовує, вирішуючи свої кон'юнктурні питання", - зазначив урядовець.

Нагадаємо, рішення про дипломатичний бойкот Олімпійських ігор у Китаї ухвалили уряди США, Австралії, Великобританії, Канади, Японії та Нової Зеландії. При цьому дипбойкот не зачепить спортсменів, які візьмуть участь у Іграх-2022.

Причиною таких закликів стали масові репресії КНР у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.