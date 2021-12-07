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Китай різко відповів США на рішення бойкотувати Олімпіаду-2022 у Пекіні

Вашингтону обіцяють контрзаходи.

Китай різко відповів США на рішення бойкотувати Олімпіаду-2022 у Пекіні
Фото: champions.name

Напередодні Білий дім офіційно оголосив бойкот Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Заява МЗС КНР не забарилася. Спікер китайського зовнішньополітичного відомства Чжао Ліцзянь заявив, що дипломатичний бойкот є політичною провокацією.

"Зимова Олімпіада та Паралімпіада в Пекіні – це зустріч спортсменів і любителів зимових видів спорту з усього світу. Саме вони мають бути в центрі уваги. Зимові Олімпійські ігри – це не сцена для політичного позерства та маніпуляцій.

Незапрошені на Ігри американські політики продовжують розкручувати тему "дипломатичного бойкоту". Але це спроба видати бажане за дійсне та дії, спрямовані на політичне маніпулювання.

Це… політична провокація та серйозна образа для 1,4 мільярда китайського народу", - цитує Ліцзяня пресслужба посольства КНР у США.

Також у МЗС КНР порадили США діяти відповідно до олімпійських принципів, де немає місця для політики. Якщо Вашингтон продовжить свою політику, то проти США ухвалять контрзаходи, уточнив офіційний представник МЗС КНР.

Нагадаємо, свою позицію щодо бойкоту США Олімпіади-2022 висловили і в МОК.

Григорій МухінГригорій Мухін
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