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"Фрайбург" установив рекорд Бундесліги, забивши в гостях 5 м'ячів за перші 25 хвилин

"Боруссія" з Менхенгладбаха зазнала принизливої поразки.

&quot;Фрайбург&quot;
Фото: EPA/UPG
"Фрайбург"

У матчі 14-го туру чемпіонату Німеччини "Боруссія" з Менхенгладбаха приймала "Фрайбург" і зазнала нищівної поразки – 0:6.

Причому 5 голів Breisgau-Brasilianer забили за перші 25 хвилин гри, встановивши рекорд Бундесліги.

Уже на другій хвилині Максиміліан Еггештайн відкрив рахунок. Далі забили Кевін Шаде, Філіп Лінхарт, Ніколас Гефлер і Лукас Гелер, а Ніко Шлоттербек на 37-й хвилині довів рахунок до 6:0.

Огляд матчу "Боруссія" М - "Фрайбург".

Додамо, що в минулому турі ще одна команда здобула перемогу з різницею в 6 м'ячів: леверкузенський "Баєр" у домашньому матчі здолав безперечного аутсайдера "Гройтер Фюрт" – 7:1 над. Покером відзначився чеський форвард Патрік Шик.

Зазначимо, що команда з міста Фюрт зуміла набрати в чемпіонаті лише очко.

Огляд матчу "Баєр" - "Гройтер Фюрт".

Григорій МухінГригорій Мухін
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