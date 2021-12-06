Фото: EPA/UPG "Фрайбург"

У матчі 14-го туру чемпіонату Німеччини "Боруссія" з Менхенгладбаха приймала "Фрайбург" і зазнала нищівної поразки – 0:6.

Причому 5 голів Breisgau-Brasilianer забили за перші 25 хвилин гри, встановивши рекорд Бундесліги.

25- SC Freiburg has become the first away team in BL history to score five goals in the first 25 minutes. Before that, only Gladbach had managed this at home against Braunschweig in October 1984. Historic. #BMGSCF pic.twitter.com/Xfivfgltx4 — OptaFranz (@OptaFranz) December 5, 2021

Уже на другій хвилині Максиміліан Еггештайн відкрив рахунок. Далі забили Кевін Шаде, Філіп Лінхарт, Ніколас Гефлер і Лукас Гелер, а Ніко Шлоттербек на 37-й хвилині довів рахунок до 6:0.

Огляд матчу "Боруссія" М - "Фрайбург".

Додамо, що в минулому турі ще одна команда здобула перемогу з різницею в 6 м'ячів: леверкузенський "Баєр" у домашньому матчі здолав безперечного аутсайдера "Гройтер Фюрт" – 7:1 над. Покером відзначився чеський форвард Патрік Шик.

Зазначимо, що команда з міста Фюрт зуміла набрати в чемпіонаті лише очко.

Огляд матчу "Баєр" - "Гройтер Фюрт".