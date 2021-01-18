Левандовський установив черговий рекорд Бундесліги

У рамках 16-го туру Бундесліги чемпіон країни і лідер поточної першості "Баварія" здобула нелегку перемогу над "Фрайбургом" (2:1), перервавши двоматчеву серію поразок.

Нагадаємо, команда Ганса-Дітера Фліка програла гладбаській "Боруссії" матч 15-го туру чемпіонату (2:3), а потім вилетіла від друголігового "Гольштайна" в Кубку країни (2:2, пенальті - 5:6).

У матчі проти "Фрайбурга" мюнхенці швидко вийшли вперед завдяки голу Роберта Левандовського.

Цей гол для польського форварда 21-й у поточному розіграші Бундесліги. Так Левандовський став першим футболістом в історії чемпіонату, який за 16 стартових матчів сезону забив таку кількість м'ячів.

Robert Lewandowski in Bundesliga this season:



◉ 15 games

◉ 21 goals

◉ 5 assists



There's no stopping him. 😍 pic.twitter.com/uOoGl7W5FG — Squawka Football (@Squawka) January 17, 2021

Раніше Роберт повторив рекорд Герда Мюллера 52-річної давності.

Нагадаємо, що Левандовський захищає кольори "Баварії" з 2014 року.