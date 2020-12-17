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Левандовскі третім в історії забив 250 голів у Бундеслізі

Поляк відзначився дублем у матчі з "Вольфсбургом".

Роберта Левандовскі
Фото: EPA/UPG
Роберта Левандовскі

В рамках 12-го туру Бундесліги "Баварія" приймала "Вольфсбург" і здобула вольову перемогу - 2:1.

На гол Максиміліана Філіпа мюнхенці відповіли дублем Роберта Левандовскі.

Першим своїм голом Левандовскі досяг позначки в 250 голів в рамках Бундесліги, і став лише третім гравцем, який досяг такої позначки в елітному німецькому дивізіоні.

Раніше позначку в 250 м'ячів у Бундеслізі підкорювали лише Герд Мюллер (365) і Клаус Фішер (268).

74 з 250 голів Левандовскі забив у формі дортмундської Боруссії, всі інші 176 - за Баварію.

Завдяки цій перемозі Баварія, яка в минулому турі втратила лідерство, не пустила в відрив Байєр - єдину команду, яка ще не програвала в поточному сезоні в Бундеслізі.

Огляд матчу "Баварія" - "Вольфсбург".

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