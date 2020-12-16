Напередодні в передмісті Сіднея Параматте пройшов вечір професійного боксу.
Головним івентом був бій між володарем двох регіональних титулів у першій середній вазі Тімом Цзю (17-0, 12 КО) і 31-річним новозеландцем Бовіном Морганом, за плечима якого 22 професійні бої, в яких він здобув 21 перемогу (11 - нокаутом).
Уже в першому раунді син легендарного абсолютного чемпіона світу Кості Цзю послав Моргана в нокаут, захистивши титул чемпіона WBO Global.
Tim Tszyu. He is the king. #TszyuMorgan pic.twitter.com/bC7Kw1XemK— ⚫️⚪️ Jake Bozinovski ⚫️⚪️ (@IncrediblyBozza) December 16, 2020