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Цзю-молодший брутальним нокаутом захистив титул чемпіона WBO Global

Суперник не протримався і одного раунду.

Цзю-молодший брутальним нокаутом захистив титул чемпіона WBO Global
Фото: The Australian

Напередодні в передмісті Сіднея Параматте пройшов вечір професійного боксу.

Головним івентом був бій між володарем двох регіональних титулів у першій середній вазі Тімом Цзю (17-0, 12 КО) і 31-річним новозеландцем Бовіном Морганом, за плечима якого 22 професійні бої, в яких він здобув 21 перемогу (11 - нокаутом).

Уже в першому раунді син легендарного абсолютного чемпіона світу Кості Цзю послав Моргана в нокаут, захистивши титул чемпіона WBO Global.

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