Реалізувати спортивну мрію або чому спорту потрібні сильні менеджери

Спортом мають керувати спортсмени. Одне із найпоширеніших тверджень. Аргументація в його прихильників проста: тільки спортсмени абсолютно знають внутрішню кухню свого виду та його потреби. Утім світова практика змінюється: все частіше федерації очолюють сильні менеджери – без спортивного досвіду, втім зі знанням законів розвитку, новими ідеями та поглядами до змін. І це дає результат.

Звісно, ідеальний варіант, коли спортсмен має таланти і до управління. Втім таких випадків не так уже й багато. Натомість є яскраві приклади, коли так звана спортивна казка і здійснення справжніх революцій ставали можливими саме завдяки людям, які прийшли із бізнесу, управлінської сфери. Одним із прихильників цих сучасних тенденцій є хокей. Зокрема, і в країнах, де ця гра – майже релігія.

Свіже життя і поштовх для оновлення хокею Канади: цю місію здійснив президент «Hockey Canada», Скотт Сміт, який очолив асоціацію у 2016 році. Саме його талант менеджера і маркетолога Стенфордська вища школа бізнесу врешті назвала причиною хвилі розвитку і неймовірної популярності хокею в Канаді. Передусім через проведення прогресивної політики залучення молоді до спорту.

Фото: EPA/UPG Сборная Канады

Працювати у «Hockey Canada» Смітт почав ще у 1995 році. У 1997 став директором операційного відділу, а в 1998 році отримав посаду віцепрезидента з ділових операцій. Далі рухався лише вгору: старший віцепрезидент з питань комерційних операцій, потім старший виконавчий віцепрезидент, головний операційний директор. Сміт став автором програм, які приносили прибуток і забезпечували високі телевізійні рейтинги, налагодив роботу із крупними спонсорами, залучивши її до хокейний проєктів. Серед пріоритетів бачив державно-приватне партнерство для розвитку хокею, аби отримувати більше фінансування та спонсорство, а не жити лише в сподіваннях на державні дотації.

Саме Сміт запустив у 2014 році молодіжну програму «Перша зміна», через яку пройшли 15,5 тисяч канадських дітей. Їм безкоштовно надавали форму та можливість спробувати себе у хокеї впродовж шести тижнів, щоб визначатися, чи варто займатися цим видом спортом і далі.

Однією із основних цілей на посту президента Сміт називав залучення до хокею більше гравців та тренерів. Станом на 2016 рік, у Канаді було зареєстровано близько 675 тисяч гравців. І цю кількість він хотів збільшити, надавши більше можливостей проявити себе юніорам. Очільник канадського хокею запровадив нові аналітичні заходи для відстеження нових гравців, їхнього рівня. Також розпочав кампанію з популяризації хокею серед дітей, серед різних етнічних спільнот.

Серед якостей Сміта також варто відзначити гнучкість і вміння реагувати на виклики. Федерацію критикували щодо цін на квитки та відсутність відвідувачів на Чемпіонату світу з хокею 2015 року серед юніорів у Торонто та Чемпіонату світу з хокею 2017 року у Монреалі. Загальна кількість відвідувачів, у порівнянні із заходами, які раніше проходили в Канаді знизилася більше ніж на 100 тисяч глядачів. Утім завдяки суттєвому зниженню цін на відвідування матчів, маркетингові зміни, спрямовані на продаж більшої кількості квитків на окремі ігри і меншу кількість абонементів, «Hockey Canada» отримала 21 млн доларів з продажу квитків.

«Не спортсменом» є ще одна знакова особистість у світі хокею. Калерво Куммола – чинний віцепрезидент Міжнародної федерації хокею, який перебуває на цій посаді з 2003 року. З 1975 року він був членом правління Фінської хокейної асоціації, у 1990-1997 роках заступником її голови, а у 1997-2016 роках безпосередньо керівником. Також він є одним із засновників і власників клубу «Тампере Юнайтед». Кар’єру спортивного функціонера успішно поєднував із політикою, встигнувши попрацювати й у міській раді Тампере, й у фінському парламенті.

Серед відомих ініціатив, які просуває Калерво Куммола, – повна заборона тютюну в хокеї. Фінська хокейна асоціація вже дала приклад, заборонивши всі тютюнові вироби у приміщеннях для гравців та чиновників.

У квітні 2016 року Куммолу нагородили Великим хрестом за заслуги перед фінською спортивною культурою і спортом. Зараз Куммола є одним із противників проведення Чемпіонату світу-2021 у Мінську.

І справжнім прикладом здійнення мрії є Південна Корея, яка після Олімпіади-2018 переживає справжній хокейний бум. Передусім завдяки вдалим менеджерським підходам керівника місцевої асоціації.

Корейську асоціацію хокею Південної Кореї з 2013 року очолює успішний бізнесмен Чунг Монг-Вон, який також є засновником команди «Anyang Halla», співзасновником хокейної Ліги Азії. Працював менеджером національної збірної Південної Кореї з хокею на семи чемпіонатах світу з хокею з 2003 по 2016 рік. Саме він реалізував план розвитку чоловічої та жіночої збірних Південної Кореї з хокею напередодні домашніх зимових Олімпійських ігор-2018 в Пйончанзі. У результаті, чоловіча команда зіграла у топ-дивізіоні на чемпіонаті світу 2018 року, а жіноча взагалі стала учасницею Олімпіади-2018 у складі команди Єдиної Кореї. Зараз обидві збірні перебувають у перших двадцятках світових рейтингів.

Бути універсалом складно, особливо у таких багатогранних сферах як спорт, який є не лише демонстрацією фізичних можливостей людина, але і наукою, і шоу, і бізнесом, і величезною структурою, яка потребує мудрого керівництва. І, звісно, кожною із цих граней мають займатися окремі фахівці. Тішить, що в Україні поступово приживається така культура, за якою кожен має бути на своєму місці, займатися тим, що знає і вміє найкраще. Особливо, це актуально зараз, коли через умови пандемії, і світ, у тому числі й спорт починає жити в нових реаліях. Не зупинитися, не припинити існування, а розвиватися, втримати авдиторію та запропонувати нові варіанти для вболівання, - таке до снаги сильним маркетологам і менеджерами, для яких будь-яка криза – новий виклик до перемоги.