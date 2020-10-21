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Головний тренер збірної України з хокею подав у відставку

Сергій Вітер залишається працювати в ХК "Донбас".

Головний тренер збірної України з хокею подав у відставку
Фото: hcdonbass.com

Наставник хокейного клубу "Донбас" Сергій Вітер подав у відставку з поста головного тренера національної збірної України.

Пресслужба донецького клубу повідомляє, що Вітер переведений посаду спортивного директора "ХК Донбас" і продовжить виконувати селекційну роботу, якою він займається з 2010 року.

Сергій Вітер очолив національну команду у червні 2019 року. На цій посаді він замінив Андрія Срюбка.

Нагадаємо, у вересні 67 відомих українських хокеїстів написали лист Зеленському з проханням звернути увагу голови держави на діяльність президента Федерації хокею України Анатолія Брезвіна.

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